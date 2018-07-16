Санчес после отказа во въезде в США сделал новую прическу и тренировался в одиночестве
Игрок Манчестер Юнайтед Алексис Санчес находится в Англии, где самостоятельно готовится к новому сезону.
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Вначале футболист решил сменить прическу, о чем поспешил рассказать своим подписчикам в Instagram.
“Новый имидж. Новый сезон“, - написал Санчес под публикацией.
После этого футболист отправился на базу “красных дьяволов“, где самостоятельно тренировался.
О своих успехах в подготовке к новому сезону чилиец рассказал в Stories на страничке в Instagram.
Напомним, Манчестер Юнайтед отправился в предсезонный тур в США, однако Алексис Санчес не смог поехать вместе с командой. Ему отказали во въезде в страну из-за 16-месячного условного срока.
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