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Санчес после отказа во въезде в США сделал новую прическу и тренировался в одиночестве

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Алексис Санчес пережил отказ в визе в США и самостоятельно готовится к новому сезону.
Алексис Санчес
Алексис Санчес
instagram.com/alexis_officia1/

Игрок Манчестер Юнайтед Алексис Санчес находится в Англии, где самостоятельно готовится к новому сезону.

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Вначале футболист решил сменить прическу, о чем поспешил рассказать своим подписчикам в Instagram.

“Новый имидж. Новый сезон“, - написал Санчес под публикацией.

 

New Style, New Season 💪🏽⚽️ Nuevo look , Nueva temporada 💪🏽

Публикация от Alexis Sanchez (@alexis_officia1)

После этого футболист отправился на базу “красных дьяволов“, где самостоятельно тренировался.

Алексис Санчес тренируется в одиночестве
Алексис Санчес тренируется в одиночестве
instagram.com/alexis_officia1/

О своих успехах в подготовке к новому сезону чилиец рассказал в Stories на страничке в Instagram.

Алексис Санчес тренируется в одиночестве
Алексис Санчес тренируется в одиночестве
instagram.com/alexis_officia1/

Напомним, Манчестер Юнайтед отправился в предсезонный тур в США, однако Алексис Санчес не смог поехать вместе с командой. Ему отказали во въезде в страну из-за 16-месячного условного срока.

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Теги: Алексис Санчес, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, футбол, имидж, фото, тренировка
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