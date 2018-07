Манчестер Юнайтед объявил о переходе игрока в Аякс

Защитник Манчестер Юнайтед Дэйли Блинд продолжит свою карьеру в голландском Аяксе.

Как сообщает пресс-служба "красных дьяволов", клубы уже согласовали условия сделки. Детали соглашения будут объявлены в ближайшее время. Блинд стал игроком МЮ в 2014 году - он перешел из Аякса за 13,8 миллионов фунтов (около 15,6 миллионов евро).

#MUFC has agreed terms with Ajax for the transfer of @BlindDaley. A further announcement will be made in due course. pic.twitter.com/XEvxEeOG2I