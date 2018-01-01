Манчестер Юнайтед объявил о переходе игрока в Аякс
Защитник Манчестер Юнайтед Дэйли Блинд продолжит свою карьеру в голландском Аяксе.
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Как сообщает пресс-служба "красных дьяволов", клубы уже согласовали условия сделки. Детали соглашения будут объявлены в ближайшее время. Блинд стал игроком МЮ в 2014 году - он перешел из Аякса за 13,8 миллионов фунтов (около 15,6 миллионов евро).
#MUFC has agreed terms with Ajax for the transfer of @BlindDaley. A further announcement will be made in due course. pic.twitter.com/XEvxEeOG2I— Manchester United (@ManUtd) 16 июля 2018 г.
По информации СМИ, сумма трансфера составит около 14 миллионов евро, а контракт с Аяксом будет рассчитан до 2022 года.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед объявил о трансфере 35-летнего голкипера Ли Гранта.
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