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Санчес не поехал с МЮ в США из-за отказа в получении визы

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Алексис Санчес не сможет начать предсезонную подготовку вместе с командой.
Алексис Санчес
Алексис Санчес
Getty Images

Игроки Манчестер Юнайтед отправились в предсезонный тур по США, однако Алексис Санчес не смог полететь в Америку вместе с командой.

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По информации BBC Sport, американские власти отказали чилийцу в получении визы. Причиной такого решения стал 16-месячный условный срок, который он получил за сокрытие доходов.

По законам США людям, осужденным в других странах, запрещено выдавать визу. Юристы "красных дьяволов" пытаются решить эту проблему.

Ранее сообщалось, что игрок Манчестер Юнайтед Алексис Санчес выставил на продажу свой роскошный особняк.

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Теги: Алексис Санчес, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, США, виза, футбол, вне игры
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