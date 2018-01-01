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СМИ назвали имя первого новичка, которого летом подпишет Арсенал

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Англичане подпишут контракт с защитником дортмундской Боруссии.
Сократис Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
Getty Images

Центральный защитник дортмундской Боруссии Сократис Папастатопулос в летнее трансферное окно может стать игроком Арсенала.

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Как сообщает Sky Sport Italia, 29-летний грек, который через год может стать свободным агентом, станет первым приобретением "канониров" в межсезонье. Лондонский клуб еще не определился с новым главным тренером, однако планирует усиливать состав несмотря на сложности с подбором преемника Арсена Венгера.

Трансфер футболиста из Боруссии Д в Арсенал оценивается в 20 миллионов евро.

Напомним, Арсенал планирует назвать имя нового главного тренера до начала чемпионата мира в России.

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Теги: Арсенал, чемпионат Англии по футболу, трансфер, Сократис Папастатопулос, Боруссия Д, чемпионат Германии по футболу, футбол, вне игры
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