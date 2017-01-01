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Врачам удалось спасти жизнь недоношенного сына игрока Манчестер Сити

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Сын Давида Сильвы с момента рождения в конце 2017 года боролся за жизнь с помощью врачей.
Сына Давида Сильвы выписали из больницы
Сына Давида Сильвы выписали из больницы
twitter.com/21LVA

В конце 2017 года полузащитник Манчестер Сити Давид Сильва стал отцом. Малыш Матео родился недоношенным и до этого момента врачи каждый день боролись за его жизнь.

Во вторник, 15 мая, стало известно, что мальчика выписали из больницы, и его жизни больше ничего не угрожает.

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"Наконец-то мы возвращаемся домой! Я и моя жена всю жизнь будем благодарны невероятной команде врачей за их профессионализм и гуманное отношение, которые они проявляли в течение последних пяти месяцев. Спасибо!", - написал Сильва на своей страничке в Twitter.

Ранее сообщалось, что экс-наставник киевского Динамо Сергей Ребров в третий раз стал отцом.

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Теги: Давид Сильва, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, футбол, вне игры, сын, больница
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