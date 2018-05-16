Полузащитник Челси сыграл свадьбу со своей возлюбленной во дворце
Полузащитник Челси и сборной Испании Сеск Фабрегас сыграл свадьбу со своей возлюбленной Даниэллой Семаан, с которой он вместе уже на протяжении 7 лет.
“Только что женился на женщине из своих снов - Даниэлле“, - написал Фабрегас на своей страничке в Instagram.
Радостное событие в жизни футболиста проходило во дворце Кливленд недалеко от Лондона.
Организатором торжественного мероприятия выступила Памела Мансур - популярный в Лондоне организатор свадеб.
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Подружкой невесты была старшая дочь Даниэллы от первого брака - 18-летняя Мария. Фабрегас воспитывает еще одного ребенка жены от предыдущего брака - 13-летнего сына Джозефа.
Кроме того, у молодоженов есть трое детей, родившихся до свадьбы - дочери Лия и Капри и сын Леонардо.
Ранее сообщалось, что возлюбленная Криштиану Роналду похвасталась обручальным кольцом на своей страничке в Instagram.
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