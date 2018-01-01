Моуринью хочет видеть в команде защитника Милана

Капитан Милана Леонардо Бонуччи может сменить клубную прописку ближайшим летом.

В летнее трансферное окно капитан и защитник Милана Леонардо Бонуччи может покинуть Италию.

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Как сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport, в услугах футболиста заинтересован главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью. Наставник “красных дьяволов“ хочет усилить оборонительную линию команды.

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Отмечается, что Милан потребует не менее 42 миллионов евро за Бонуччи. Именно за такую сумму защитник был куплен у Ювентуса летом 2017 года.

В нынешнем сезоне Бонуччи провел 34 матча в чемпионате Италии, в которых забил 2 гола.

Ранее сообщалось, что наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью пригласил в качестве помощника ветерана команды, который повесит бутсы на гвоздь в конце сезона.

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