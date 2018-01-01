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Арсенал провел переговоры с экс-капитаном команды в качестве "символического жеста"

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Арсенал всерьез не рассматривал Патрика Вийеру в качестве преемника Арсена Венгера.
Патрик Виейра
Патрик Виейра
Getty Images

Арсенал находится в поиске нового главного тренера, который заменит уходящего с должности Арсена Венгера.

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Экс-капитан “канониров“ Патрик Виейра, который сейчас возглавляет Нью-Йорк Сити, провел с клубом переговоры. Виейра был разочарован тем, что его бывший клуб контактировал с ним лишь в качестве “символического жеста“, сообщает Sky Sports.

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Руководства Арсенала не рассматривало его кандидатуру всерьез, а основным претендентом считает другого бывшего игрока - Микеля Артету, который работает помощником Хосепа Гвардиолы в Манчестер Сити.

Напомним, наставник Арсенала Арсен Венгер рассчитывает реализовать свои амбиции в новом клубе.

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Теги: Арсен Венгер, Арсенал, чемпионат Англии по футболу, футбол, вне игры, переговоры
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