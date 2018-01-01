Гвардиола: Подпишем максимум двух игроков

Наставник Манчестер Сити не собирается совершать много трансферов этим летом.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился планами относительно летней трансферной кампании клуба.

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“Этим летом мы подпишем одного, максимум двух игроков. Люди могут не верить, но у нас нет таких денег, чтобы каждый год тратить на трансферы по 300 миллионов фунтов.

Мы вложили в команду достаточно много средств. Теперь мы будем тратить гораздо меньше, ведь мы кардинально усилились не за 2-3 трансферных окна, а за одно. Тогда нам нужно было омолодить команду.

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Наши трансферные приоритеты? Не знаю, может, нападающий. Нужно подумать и поговорить со спортивным директором и руководством. Мы будем играть на четыре фронта, и для усиления конкуренции нам нужны новые игроки“, - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Ранее сообщалось, что наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола хочет избавиться от двух игроков.

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