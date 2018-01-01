Венгер рассчитывает реализовать свои амбиции в новом клубе

Наставник Арсенала Арсен Венгер рассказал о своих планах.

Главный тренер Арсенала Арсен Венгер, который покидает свой пост спустя 22 года работы, поделился дальнейшими профессиональными планами.

“Я готов рассмотреть такой проект, который будет надежным и в котором я смогу реализовать свои амбиции. Учитывая мой возраст, я не смогу провести более 20 лет на одном месте.

Читай также: Венгер: Я смогу покричать на нового тренера Арсенала с трибун

Я бы выбрал такой проект, который можно реализовать в краткосрочной перспективе, но при этом у него было бы долгосрочное будущее. Сейчас я должен немного передохнуть, и через несколько дней буду решать, чем хочу заниматься“, - приводит слова Венгера RMC Sport.

Ранее сообщалось, что во время прощания с Арсеналом Арсен Венгер подарил семилетнему фанату свой галстук.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.