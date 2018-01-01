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Венгер рассчитывает реализовать свои амбиции в новом клубе

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Наставник Арсенала Арсен Венгер рассказал о своих планах.
Арсен Венгер
Арсен Венгер
Getty Images

Главный тренер Арсенала Арсен Венгер, который покидает свой пост спустя 22 года работы, поделился дальнейшими профессиональными планами.

“Я готов рассмотреть такой проект, который будет надежным и в котором я смогу реализовать свои амбиции. Учитывая мой возраст, я не смогу провести более 20 лет на одном месте.

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Я бы выбрал такой проект, который можно реализовать в краткосрочной перспективе, но при этом у него было бы долгосрочное будущее. Сейчас я должен немного передохнуть, и через несколько дней буду решать, чем хочу заниматься“, - приводит слова Венгера RMC Sport

Ранее сообщалось, что во время прощания с Арсеналом Арсен Венгер подарил семилетнему фанату свой галстук.

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Теги: Арсен Венгер, Арсенал, чемпионат Англии по футболу, футбол
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