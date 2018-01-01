Челси придется выплатить компенсацию помощникам Конте в случае его увольнения
В СМИ попали подробности вероятной отставки Антонио Конте с должности главного тренера Челси.
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Как сообщает Daily Mail, контракт итальянца составлен таким образом, что в случае его разрыва в одностороннем порядке лондонскому клубу необходимо выплатить компенсацию не только Конте, но и его восьми ассистентам.
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Сумма неустойки, которую “синие“ должны выплатить самому Конте, составляет 9 миллионов фунтов (около 10,2 миллионов евро). Именно эту сумму он должен был получить в качестве главного тренера Челси за оставшийся по контракту год работы.
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Лондонцы также потеряют как минимум 50 миллионов фунтов (около 56,6 миллионов евро) из-за неучастия в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Главным претендентом на должность главного тренера Челси называют наставника Наполи Маурицио Сарри.
Ранее сообщалось, что наставник Челси Антонио Конте отказывается покидать свою должность.
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