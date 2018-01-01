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Челси придется выплатить компенсацию помощникам Конте в случае его увольнения

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Стали известны подробности возможного увольнения Антонио Конте и его штаба из Челси.
Антонио Конте
Антонио Конте
Getty Images

В СМИ попали подробности вероятной отставки Антонио Конте с должности главного тренера Челси.

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Как сообщает Daily Mail, контракт итальянца составлен таким образом, что в случае его разрыва в одностороннем порядке лондонскому клубу необходимо выплатить компенсацию не только Конте, но и его восьми ассистентам.

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Сумма неустойки, которую “синие“ должны выплатить самому Конте, составляет 9 миллионов фунтов (около 10,2 миллионов евро). Именно эту сумму он должен был получить в качестве главного тренера Челси за оставшийся по контракту год работы.

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Лондонцы также потеряют как минимум 50 миллионов фунтов (около 56,6 миллионов евро) из-за неучастия в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Главным претендентом на должность главного тренера Челси называют наставника Наполи Маурицио Сарри.

Ранее сообщалось, что наставник Челси Антонио Конте отказывается покидать свою должность.

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Теги: Антонио Конте, Челси, чемпионат Англии по футболу, футбол, вне игры, контракт
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