Почеттино потребует у Тоттенхэма крупную сумму на трансферы - The Telegraph

Маурисио Почеттино планирует усилить состав к следующему сезону.

Тоттенхэм ведет переговоры с главным тренером Маурисио Почеттино о продлении контракта с повышенной зарплатой, однако специалист также требует увеличения расходов на трансферы.

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По информации The Telegraph, 46-летний специалист требует у президента клуба Даниэля Леви и владельца команды Джо Льюиса 170 миллионов евро на усиление состава. Такое решение Почеттино принял в связи с тем, что Тоттенхэм вновь попал в Лигу чемпионов на следующий сезон, и, следовательно, команде необходимо выйти на новый уровень, чтобы бороться за трофей.

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Отмечается, что Почеттино намерен сохранить в команде всех лидеров, в услугах которых уже заинтересованы другие клубы из чемпионата Англии и ведущих европейских лиг.

Ранее сообщалось, что наставник Тоттенхэма Маурисио Почеттино хочет, чтобы Реал выиграл Лигу чемпионов из-за соперничества с Ливерпулем в АПЛ.

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