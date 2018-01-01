Руни будет получать в Америке 5 миллионов в год - СМИ
Нападающий Эвертона Уэйн Руни ведет переговоры с Ди Си Юнайтед, выступающим в MLS.
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Как сообщает Washington Post, американский клуб готов платить англичанину минимум 5 миллионов долларов в год. Контракт будет рассчитан до 2020 года. Отмечается, что Руни присоединится к команде в ближайшее время, однако руководство Ди Си Юнайтед от комментариев отказывается.
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Руни вернулся в родной Эвертон летом 2017 года после фееричных 13-ти лет в Манчестер Юнайтед. В текущем сезоне 32-летний форвард принял участие в 31 матче чемпионата Англии, забил 10 голов и отдал 2 результативных передачи.
Напомним, сумма сделки по трансферу Уэйна Руни из Эвертона в Ди Си Юнайтед составит 12,5 миллионов.
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