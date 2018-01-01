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Моуринью пригласил в помощники капитана МЮ, который повесил бутсы на гвоздь

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Жозе Моуринью хочет видеть Майкла Каррика своим ассистентом.
Майкл Каррик
Майкл Каррик
twitter.com/ManUtd

Ветеран Манчестер Юнайтед Майкл Каррик провел свой последний матч за клуб и повесил бутсы на гвоздь.

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Однако Каррик не покинет “красных дьяволов“. Как сообщает The Sun, главный тренер команды Жозе Моуринью пригласил Каррика в свой тренерский штаб.

Моуринью подчеркнул, что Каррик не будет помощником в прямом смысле этого слова - португалец планирует выстроить свой штаб из команды профессионалов не используя привычную градацию должностей.

“Я не знаю никого в мире, кто бы больше всего подходил для работы в Манчестер Юнайтед. Он поможет мне учить игроков и совершенствовать игру команды. Каррик провел 12 лет в качестве игрока и ему есть, что предложить в качестве тренера“, - цитирует издание Моуринью.

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Сам футболист во время прощальной речи на стадионе поблагодарил португальца за предоставленную возможность. “Я признателен за предложение, это отличная возможность. Моуринью - один из лучших тренеров в мире, и я уверен, что вместе мы добьемся успеха“, - сказал Каррик.

Ранее сообщалось, что игрок Манчестер Юнайтед Майкл Каррик покинул состав сборной Англии из-за депрессии.

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Теги: Майкл Каррик, Жозе Моуринью, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, футбол
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