Моуринью пригласил в помощники капитана МЮ, который повесил бутсы на гвоздь

Ветеран Манчестер Юнайтед Майкл Каррик провел свой последний матч за клуб и повесил бутсы на гвоздь.

Читай также: Моуринью заверил, что не хочет продавать Погба

Однако Каррик не покинет “красных дьяволов“. Как сообщает The Sun, главный тренер команды Жозе Моуринью пригласил Каррика в свой тренерский штаб.

Моуринью подчеркнул, что Каррик не будет помощником в прямом смысле этого слова - португалец планирует выстроить свой штаб из команды профессионалов не используя привычную градацию должностей.

“Я не знаю никого в мире, кто бы больше всего подходил для работы в Манчестер Юнайтед. Он поможет мне учить игроков и совершенствовать игру команды. Каррик провел 12 лет в качестве игрока и ему есть, что предложить в качестве тренера“, - цитирует издание Моуринью.

Читай также: Моуринью попросил помощи у ветерана МЮ по вопросам трансферной кампании

Сам футболист во время прощальной речи на стадионе поблагодарил португальца за предоставленную возможность. “Я признателен за предложение, это отличная возможность. Моуринью - один из лучших тренеров в мире, и я уверен, что вместе мы добьемся успеха“, - сказал Каррик.

🔊 Time to turn your sound up and listen to @Carras16's final words as an #MUFC player at Old Trafford... pic.twitter.com/LZPg8uZ2jF