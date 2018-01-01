Манчестер Сити готов выложить 110 миллионов и отдать игрока ради двух полузащитников

Руководство "горожан" в летнее трансферное окно планирует приобрести двух полузащитников.

Манчестер Сити готов потратить крупную сумму на усиление состава.

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По информации Daily Mail, основными целями “горожан“ в летнее трансферное окно станут полузащитник Наполи Жоржиньо и хавбек Лестера Рияд Марез.

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За игрока неаполитанского клуба Манчестер Сити готов заплатить 53 миллиона фунтов (около 60 миллионов евро), а на трансфер Мареза “горожанам“ придется выложить порядка 60 миллионов фунтов (около 68 миллионов евро). Кроме того, в сделку по алжирцу может быть включен полузащитник манчестерского клуба Патрик Робертс, который провел сезон в аренде в Селтике.

Ранее сообщалось, что наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола планирует усилить команду пятью новыми игроками.

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