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Манчестер Сити вновь попытается подписать полузащитника Лестера

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Рияд Марез попал в список трансферных целей Манчестер Сити.
Рияд Марез
Рияд Марез
Getty Images

Полузащитник Лестера Рияд Марез может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

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Как сообщает Liecester Mercury, Манчестер Сити вновь заинтересован в подписании футболиста и в ближайшее время собирается сделать Лестеру предложение о трансфере.

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“Горожане“ уже пытались приобрести Мареза этой зимой, и этот трансфер мог стать рекордным в АПЛ. Однако Лестер не отпустил своего лидера из клуба, за что алжирец объявил бойкот и пропускал тренировки. В конечном итоге Марез прекратил бойкот, выплатил штраф и вернулся к занятиям с командой.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити установил несколько рекордов АПЛ.

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Теги: Рияд Марез, Лестер, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, футбол, трансфер
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