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Вратарь Манчестер Сити подписал новый контракт с клубом

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Эдерсон Мораес продлил соглашение с Манчестер Сити до 2025 года.
Эдерсон Мораес
Эдерсон Мораес
Getty Images

Голкипер Манчестер Сити Эдерсон подписал новый контракт с клубом, который рассчитан до лета 2025 года.

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“Я надеялся, что это произойдет, но не думал, что так быстро. За один год, один сезон в команде произошло много чего, но я хотел этого. Я рад, что защищаю цвета Манчестер Сити, рад играть в одной команде с такими игроками, рад нашим замечательным болельщикам.

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Играть в этом клубе - моя мечта, и я надеюсь, что смогу завоевать все трофеи с Манчестер Сити, включая сложный турнир - Лигу чемпионов“, - приводит слова Эдерсона пресс-служба Манчестер Сити.

Бразилец перешел в состав “горожан“ из Бенфики прошлым летом.

Ранее сообщалось, что голкипер Манчестер Сити Эдерсон попал в Книгу рекордов Гиннесса.

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Теги: Эдерсон, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, футбол, вне игры, контракт
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