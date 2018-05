Вратарь Манчестер Сити подписал новый контракт с клубом

Голкипер Манчестер Сити Эдерсон подписал новый контракт с клубом, который рассчитан до лета 2025 года.

“Я надеялся, что это произойдет, но не думал, что так быстро. За один год, один сезон в команде произошло много чего, но я хотел этого. Я рад, что защищаю цвета Манчестер Сити, рад играть в одной команде с такими игроками, рад нашим замечательным болельщикам.

Играть в этом клубе - моя мечта, и я надеюсь, что смогу завоевать все трофеи с Манчестер Сити, включая сложный турнир - Лигу чемпионов“, - приводит слова Эдерсона пресс-служба Манчестер Сити.

