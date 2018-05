Яя Туре покинет Манчестер Сити, но может остаться в АПЛ

Полузащитник Манчестер Сити Яя Туре в конце сезона покинет команду.

Об уходе 34-летнего футболиста стало известно перед перенесенным матчем 31-го тура чемпионата Англии с Брайтоном (3:1).

#PEP: @YayaToure is not going to stay next season. The Brighton game, we will focus on winning and Yaya. We are going to try and win the game for him. Yaya came here at the start of the journey. Where we are now is because of what he has done. He was a key player. #mancity