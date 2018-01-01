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Голкипер Манчестер Сити попал в Книгу рекордов Гиннесса

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Эдерсон установил мировой рекорд.
Эдерсон
Эдерсон
Getty Images

Вратарь Манчестер Сити Эдерсон Мораес установил новый рекорд по длине выноса мяча и попал в Книгу рекордов Гиннесса.

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Бразилец во время тренировки вынес мяч на 75,35 метра, что на 5,5 метра больше предыдущего достижения. Представители Книги рекордов Гиннесса вручили Эдерсону сертификат, подтверждающий его рекорд.

Ранее сообщалось, что уругвайский футболист по прозвищу “Сумасшедший“ попал в Книгу рекордов Гиннесса.

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Теги: Эдерсон, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, футбол, рекорд, Книга рекодов Гиннесса
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