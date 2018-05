Голкипер Манчестер Сити попал в Книгу рекордов Гиннесса

Вратарь Манчестер Сити Эдерсон Мораес установил новый рекорд по длине выноса мяча и попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Бразилец во время тренировки вынес мяч на 75,35 метра, что на 5,5 метра больше предыдущего достижения. Представители Книги рекордов Гиннесса вручили Эдерсону сертификат, подтверждающий его рекорд.

OFFICIAL: Manchester City keeper, Ederson now holds the Guinness World Record for longest drop kick in football.



He reached a massive 75.35m - beating the previous record by 5.5m. pic.twitter.com/R7XXR10Aiw