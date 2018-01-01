Семья мальчика, которому Венгер вручил галстук, рассказала, что сделает с подарком
Матч 37-го тура АПЛ между Арсеналом и Бернли стал последним поединком Арсена Венгера в качествер главного тренера “канониров“. Во время прощания французский специалист подарил семилетнему фанату Люку свой галстук.
Читай также: Венгер: Я смогу покричать на нового тренера Арсенала с трибун
Отец счастливого мальчишки, 39-летний менеджер по производству, рассказал о том, что случилось после получения ценного подарка от многолетнего наставника Арсенала.
“У меня уже хотят купить этот галстук. Мне даже сказали в шутку: “Я заплачу целое состояние за него“. Но мы не будем продавать подарок Арсена.
Читай также: Легендарный тренер Манчестер Юнайтед сделал подарок Венгеру
Мой сын попросил галстук не из-за денег. Это историческая вещь, это подарок, который ты получаешь один раз в жизни, и мы собираемся его сохранить. Я вставлю галстук в рамку и повешу его в спальне Люка“, - приводит слова отца The Sun.
Кроме того, семья решила поблагодарить Венгера оригинальным способом - они отправились на пляж, где Люка на песке написал: “Спасибо, Арсен“. Фотография с благодарностью появилась в социальных сетях.
#MerciArsène @Arsenal Thank you Arsene for the tie. I will treasure it forever!! pic.twitter.com/rT2LP3uYiy— Rocco Iacurti (@therockhead79) 7 травня 2018 р.
Напомним, главный тренер Арсенала Арсен Венгер покидает свою должность после 22-х лет работы в клубе.
Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.
Полная версия правил