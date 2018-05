Семья мальчика, которому Венгер вручил галстук, рассказала, что сделает с подарком

Матч 37-го тура АПЛ между Арсеналом и Бернли стал последним поединком Арсена Венгера в качествер главного тренера “канониров“. Во время прощания французский специалист подарил семилетнему фанату Люку свой галстук.

Читай также: Венгер: Я смогу покричать на нового тренера Арсенала с трибун

Отец счастливого мальчишки, 39-летний менеджер по производству, рассказал о том, что случилось после получения ценного подарка от многолетнего наставника Арсенала.

“У меня уже хотят купить этот галстук. Мне даже сказали в шутку: “Я заплачу целое состояние за него“. Но мы не будем продавать подарок Арсена.

Читай также: Легендарный тренер Манчестер Юнайтед сделал подарок Венгеру

Мой сын попросил галстук не из-за денег. Это историческая вещь, это подарок, который ты получаешь один раз в жизни, и мы собираемся его сохранить. Я вставлю галстук в рамку и повешу его в спальне Люка“, - приводит слова отца The Sun.

Кроме того, семья решила поблагодарить Венгера оригинальным способом - они отправились на пляж, где Люка на песке написал: “Спасибо, Арсен“. Фотография с благодарностью появилась в социальных сетях.

#MerciArsène @Arsenal Thank you Arsene for the tie. I will treasure it forever!! pic.twitter.com/rT2LP3uYiy