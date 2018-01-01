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Семья мальчика, которому Венгер вручил галстук, рассказала, что сделает с подарком

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Фанаты Арсенала не намерены расставаться с подарком от Арсена Венгера.
Венгер подарил семилетнему фанату свой галстук
Венгер подарил семилетнему фанату свой галстук
thesun.co.uk/

Матч 37-го тура АПЛ между Арсеналом и Бернли стал последним поединком Арсена Венгера в качествер главного тренера “канониров“. Во время прощания французский специалист подарил семилетнему фанату Люку свой галстук.

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Отец счастливого мальчишки, 39-летний менеджер по производству, рассказал о том, что случилось после получения ценного подарка от многолетнего наставника Арсенала.

“У меня уже хотят купить этот галстук. Мне даже сказали в шутку: “Я заплачу целое состояние за него“. Но мы не будем продавать подарок Арсена.

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Мой сын попросил галстук не из-за денег. Это историческая вещь, это подарок, который ты получаешь один раз в жизни, и мы собираемся его сохранить. Я вставлю галстук в рамку и повешу его в спальне Люка“, - приводит слова отца The Sun.

Кроме того, семья решила поблагодарить Венгера оригинальным способом - они отправились на пляж, где Люка на песке написал: “Спасибо, Арсен“. Фотография с благодарностью появилась в социальных сетях.

Напомним, главный тренер Арсенала Арсен Венгер покидает свою должность после 22-х лет работы в клубе.

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Теги: Арсен Венгер, Арсенал, чемпионат Англии по футболу, футбол, подарок
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