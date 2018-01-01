Салах дал понять, в каком клубе продолжит карьеру

Звезда Ливерпуля твердо уверен в своем будущем в Англии.

Лидер Ливерпуля Мохамед Салах, который был назван лучшим игроком команды по итогам сезона, не планирует покидать клуб и заявляет, что он счастлив в составе "красных".

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"Я невероятно счастлив в Ливерпуле и меня все здесь устраивает. Впереди у нас два важных матча в сезоне - воскресная игра с Брайтоном и финал Лиги чемпионов с Реалом.

Безусловно, у меня есть амбиции. У нас отличный сезон, и нас ждет финал еврокубкового турнира, и вся команда взволнована.

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Но это только начало, ведь это всего лишь мой первый год в Ливерпуле", - приводит слова Салаха Liverpool Echo.

Напомним, финальный матч Лиги чемпионов между Реалом и Ливерпулем состоится 26 мая в Киеве. По прогнозам букмекеров победу в третий раз подряд завоюет мадридский клуб, однако УЕФА объявил победителем Ливерпуль.

Отмечалось, что главным арбитром финала Лиги чемпионов будет серб Милорад Мажич.

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