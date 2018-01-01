Заслуженное признание: Салаха назвали лучшим игроком года в Ливерпуле
Лидер Ливерпуля Мохамед Салах стал лучшим футболистом клуба по итогам сезона.
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Египтянин получил сразу две награды лучшему игроку - одну по версии болельщиков, а вторую - по версии партнеров по команде. Кроме того, 25-летний футболист в 7-й раз подряд получил награду лучшему игроку месяца.
🏆 Not a bad night's work, @MoSalah! 🏆#LFCPlayerAwards pic.twitter.com/WdM6uQJi5z— Liverpool FC (@LFC) 10 травня 2018 р.
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В этом сезоне Салах принял участие в 35 матчах АПЛ, в которых забил 31 гол и отдал 10 результативных передач. В розыгрыше Лиги чемпионов Салах вышел на поле в 14-ти поединках, в которых 11 раз положил мяч в сетку и 5 раз сделал ассист.
Лучшим молодым игроком Ливерпуля был признан 19-летний защитник Трент Александр-Арнолд.
The winner of our Young Player of the Season award... @trentaa98!— Liverpool FC (@LFC) 10 травня 2018 р.
🏆 Sponsored by Vitality#LFCPlayerAwards pic.twitter.com/zEE2DvHiwZ
Напомним, ранее игрок Ливерпуля Мохамед Салах был признан лучшим игроком года АПЛ.
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