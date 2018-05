Заслуженное признание: Салаха назвали лучшим игроком года в Ливерпуле

Лидер Ливерпуля Мохамед Салах стал лучшим футболистом клуба по итогам сезона.

Египтянин получил сразу две награды лучшему игроку - одну по версии болельщиков, а вторую - по версии партнеров по команде. Кроме того, 25-летний футболист в 7-й раз подряд получил награду лучшему игроку месяца.

В этом сезоне Салах принял участие в 35 матчах АПЛ, в которых забил 31 гол и отдал 10 результативных передач. В розыгрыше Лиги чемпионов Салах вышел на поле в 14-ти поединках, в которых 11 раз положил мяч в сетку и 5 раз сделал ассист.

Лучшим молодым игроком Ливерпуля был признан 19-летний защитник Трент Александр-Арнолд.

The winner of our Young Player of the Season award... @trentaa98!



