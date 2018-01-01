Моуринью попросил помощи у ветерана МЮ по вопросам трансферной кампании

Наставник "красных дьяволов" попросил совета по поводу трансферов у Майкла Каррика.

Капитан Манчестер Юнайтед Майкл Каррик в конце сезона завершает карьеру, однако будет помогать главному тренеру команды Жозе Моуринью.

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Как сообщает metro.co, португальский специалист привлек Каррика к выбору игроков, которых необходимо купить “красным дьяволам“. У Моуринью прекрасные отношения к Карриком и он полностью доверяет его мнению относительно трансферов.

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В первую очередь Моуринью и Каррик займутся поисками полузащитников. Манчестер Юнайтед уже согласовал трансфер лидера Лацио Сергея Милинковича-Савича, однако команде нужен хотя бы еще один хавбек.

Напомним, наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью считает, что в клубе всегда найдется место для Майкла Каррика.

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