Руни перейдет в клуб из MLS за 12,5 миллионов - СМИ

Легендарный Уэйн Руни продолжит карьеру в Америке.

Нападающий Эвертона Уэйн Руни в конце сезона может перебраться в американский чемпионат.

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Как сообщает Daily Mail, футболист уже уведомил руководство английского клуба о своем желании перейти в Ди Си Юнайтед. Отмечается, что агенты 32-летнего игрока уже вылетели на переговоры с представителями клуба из MLS.

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Предположительно, Руни подпишет контракт до 2020 года, а сумма сделки составит 12,5 миллионов фунтов (около 14,2 миллионов евро). Трансферное окно в Америке открывается 10 июля. К этому числу будет официально объявлено о трансфере.

Ранее сообщалось, что после завершения профессиональной карьеры форвард Уэйн Руни хочет заняться тренерской деятельностью.

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