Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Салах построит завод, чтобы снабдить родную деревню питьевой водой

Комментариев: 0
Мохамед Салах выделил 450 тысяч долларов на строительство завода по очистке сточных вод.
Мохамед Салах
Мохамед Салах
Getty Images

Форвард Ливерпуля Мохамед Салах решил помочь родной деревне Наргиг в Египте и снабдить ее питьевой водой.

Читай также: Ливерпуль отвергнет любое предложение Реала по Салаху - Daily Mail

Нападающий потратил 450 тысяч долларов на покупку земли и строительство завода по очистке сточных вод. Завод будет снабжать питьевой водой деревню и близлежащие поселения.

Ранее сообщалось, что форварда Ливерпуля Мохамеда Салаха наградят участком земли в священном месте за идеальное представление Ислама.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Мохамед Салах, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, футбол, вне игры, Египет, благотворительность
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь