Салах построит завод, чтобы снабдить родную деревню питьевой водой

Форвард Ливерпуля Мохамед Салах решил помочь родной деревне Наргиг в Египте и снабдить ее питьевой водой.

Нападающий потратил 450 тысяч долларов на покупку земли и строительство завода по очистке сточных вод. Завод будет снабжать питьевой водой деревню и близлежащие поселения.

