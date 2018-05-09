Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Моуринью заверил, что не хочет продавать Погба

Комментариев: 0
Наставник Манчестер Юнайтед утверждает, что полузащитник Поль Погба останется в команде.
Поль Погба
Поль Погба
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью сообщил, что в его планы не входит продажа полузащитника команды Поля Погбы и форварда Маркуса Рашфорда.

Читай также: Юный форвард МЮ может покинуть команду летом

“Думаю, что Погба будет выступать за Манчестер Юнайтед в следующем сезоне. Я это чувствую. Уверяю, я не хочу, чтобы он уходил. Клуб не хочет его продавать, и предложений у нас нет.

Читай также: Подготовка к новому сезону: МЮ согласовал первый летний трансфер

Что сделать Рашфорду, чтобы произвести на меня впечатление? Он меня и так впечатляет, поэтому он провел много матчей в этом сезоне. Ему нет смысла уходить ради игрового времени“, - приводит слова Моуринью пресс-служба Манчестер Юнайтед.

Напомним, полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба утверждал, что у него нет конфликта с главным тренером команды Жозе Моуринью.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Поль Погба, Маркус Рашфорд, Жозе Моуринью, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь