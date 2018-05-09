Моуринью заверил, что не хочет продавать Погба

Наставник Манчестер Юнайтед утверждает, что полузащитник Поль Погба останется в команде.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью сообщил, что в его планы не входит продажа полузащитника команды Поля Погбы и форварда Маркуса Рашфорда.

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“Думаю, что Погба будет выступать за Манчестер Юнайтед в следующем сезоне. Я это чувствую. Уверяю, я не хочу, чтобы он уходил. Клуб не хочет его продавать, и предложений у нас нет.

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Что сделать Рашфорду, чтобы произвести на меня впечатление? Он меня и так впечатляет, поэтому он провел много матчей в этом сезоне. Ему нет смысла уходить ради игрового времени“, - приводит слова Моуринью пресс-служба Манчестер Юнайтед.

Напомним, полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба утверждал, что у него нет конфликта с главным тренером команды Жозе Моуринью.

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