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Манчестер Сити установил несколько рекордов АПЛ

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Чемпионский сезон Манчестер Сити обновил рекорды АПЛ.
Манчестер Сити установил новые рекорды АПЛ
Манчестер Сити установил новые рекорды АПЛ
Getty Images

Манчестер Сити  обыграл Брайтон со счетом 3:1 в перенесенном матче 31-го тура чемпионата Англии и благодаря этой победе установил несколько рекордов АПЛ.

Под руководством Хосепа Гвардиолы “горожане“ сумели добыть 31 победу в турнире, что в последний раз удавалось Тоттенхэму в сезоне 1960/61.

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Кроме того, Манчестер Сити набрал 97 очков, что является рекордным показателем АПЛ в рамках одного сезона с момента учреждения чемпионата. “Горожане“ побили рекорд Челси - в сезоне 2004/05 команда набрала 95 очков.

Также Манчестер Сити забил в этом сезоне 105 голов в ворота соперников.

Ранее сообщалось, что украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко уронил чемпионский кубок АПЛ во время награждения, за что его потроллил партнер по команде Илкай Гюндоган.

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Теги: Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, футбол, рекорд, АПЛ
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