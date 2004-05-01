Манчестер Сити установил несколько рекордов АПЛ

Чемпионский сезон Манчестер Сити обновил рекорды АПЛ.

Манчестер Сити обыграл Брайтон со счетом 3:1 в перенесенном матче 31-го тура чемпионата Англии и благодаря этой победе установил несколько рекордов АПЛ.

Под руководством Хосепа Гвардиолы “горожане“ сумели добыть 31 победу в турнире, что в последний раз удавалось Тоттенхэму в сезоне 1960/61.

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Кроме того, Манчестер Сити набрал 97 очков, что является рекордным показателем АПЛ в рамках одного сезона с момента учреждения чемпионата. “Горожане“ побили рекорд Челси - в сезоне 2004/05 команда набрала 95 очков.

🚨 RECORDS BROKEN 🚨



31 wins - the most by any team in a single @premierleague season



97 points - the most points won by any team in a single Premier League season



105 goals - the most scored by any team in a single Premier League season



CITY #mancity pic.twitter.com/T3z2k6wGqJ — Manchester City (@ManCity) 9 травня 2018 р.

Также Манчестер Сити забил в этом сезоне 105 голов в ворота соперников.

Ранее сообщалось, что украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко уронил чемпионский кубок АПЛ во время награждения, за что его потроллил партнер по команде Илкай Гюндоган.

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