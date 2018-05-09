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Фергюсона выписали из интенсивной терапии и перевели на стационарное лечение

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Сэр Алекс Фергюсон идет на поправку.
Сэр Алекс Фергюсон
Сэр Алекс Фергюсон
Getty Images

Представители Манчестер Юнайтед официально прокомментировали состояние здоровья легендарного тренера команды сэра Алекса Фергюсона.

“Сэру Алексу больше не требуется интенсивная терапия и теперь он продолжит свое восстановление в стационаре.

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Его семья была ошеломлена тем уровнем оказанной поддержи и огромным количеством пожеланий скорейшего выздоровления, но все же настаивает на неприкосновенности их личной жизни. Это жизненно необходимо для дальнейшего восстановления“, - написано на официальной страничке Манчестер Юнайтед в Twitter.

Напомним, у бывшего тренера Манчестер Юнайтед сэра Алекса Фергюсона случилось кровоизлияние в мозг и его прооперировали.

Спустя два дня после операции Фергюсон вышел из комы и смог пообщаться с родными и близкими.

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Теги: Алекс Фергюсон, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, футбол, вне игры, болезнь, больница
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