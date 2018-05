Фергюсона выписали из интенсивной терапии и перевели на стационарное лечение

Представители Манчестер Юнайтед официально прокомментировали состояние здоровья легендарного тренера команды сэра Алекса Фергюсона.

“Сэру Алексу больше не требуется интенсивная терапия и теперь он продолжит свое восстановление в стационаре.

Его семья была ошеломлена тем уровнем оказанной поддержи и огромным количеством пожеланий скорейшего выздоровления, но все же настаивает на неприкосновенности их личной жизни. Это жизненно необходимо для дальнейшего восстановления“, - написано на официальной страничке Манчестер Юнайтед в Twitter.

Sir Alex no longer needs intensive care and will continue rehabilitation as an inpatient.



His family have been overwhelmed by the level of support and good wishes but continue to request privacy as this will be vital during this next stage of recovery. pic.twitter.com/7AFFspsaj7