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Розовый в тренде: В сети появилось фото новой гостевой формы Манчестер Юнайтед

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Новая гостевая форма "красных дьяволов" выполнена в непривычном цвете.
В сети появилось фото новой гостевой формы МЮ
В сети появилось фото новой гостевой формы МЮ
Getty Images

В сети появилась фотография новой гостевой экипировки Манчестер Юнайтед на сезон 2018/19.

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Игровая форма выполнена в необычном для “красных дьяволов“ розовом цвете. Фотография с изображением новой формы от технического спонсора английского клуба Adidas была опубликована ресурсом Footy Headlines.

Гостевая форма МЮ на сезон 2018/19
Гостевая форма МЮ на сезон 2018/19
footyheadlines.com/

Ранее сообщалось, что Ливерпуль представил новую домашнюю форму на сезон 2018/19.

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Теги: Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, футбол, вне игры, форма, фото
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