Розовый в тренде: В сети появилось фото новой гостевой формы Манчестер Юнайтед
Новая гостевая форма "красных дьяволов" выполнена в непривычном цвете.
В сети появилась фотография новой гостевой экипировки Манчестер Юнайтед на сезон 2018/19.
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Игровая форма выполнена в необычном для “красных дьяволов“ розовом цвете. Фотография с изображением новой формы от технического спонсора английского клуба Adidas была опубликована ресурсом Footy Headlines.
Ранее сообщалось, что Ливерпуль представил новую домашнюю форму на сезон 2018/19.
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