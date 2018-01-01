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Лукаку получил новое прозвище в честь героя фильма Сильвестра Сталлоне

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Партнеры по команде прозвали Ромелу Лукаку "Рокки".
Ромелу Лукаку
Ромелу Лукаку
Getty Images

Форвард Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку получил новое прозвище от партнеров по команде. 24-летнего футболиста называют “Рокки“ - именем героя одноименного фильма с Сильвестром Сталлоне в главной роли.

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Такое прозвище бельгиец получил из-за его стремления к скорейшему восстановлению после травмы голеностопа, полученной в конце апреля в середине матча 36-го тура чемпионата Англии против Арсенала.

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“Он один из первых, кто приходит на велотренажер, и он проводит по часу в спортзале после того, как тренировка для всех заканчивается. Он очень хочет восстановиться, чтобы помочь команде в финале Кубка Англии и быть готовым к ЧМ-2018“, - приводит слова источника из Манчестер Юнайтед The Sun

Ранее сообщалось, что форвард Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку сгонял в магазин за зубной пастой на красно-черном Rolls-Royce.

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Теги: Ромелу Лукаку, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, футбол, вне игры, прозвище
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