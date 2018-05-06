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Звезда Челси заявил, что у Манчестер Юнайтед нет шансов подписать с ним контракт

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Эден Азар не собирается уходить из Челси.
Эден Азар
Эден Азар
Getty Images

Звездный полузащитник Челси Эден Азар сообщил, что у Манчестер Юнайтед нет никакого шанса подписать с ним контракт. 

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Бельгиец пришел к известному парикмахеру Ахмеду Алсанави, чтобы сделать новую прическу перед важным поединком с Хаддерсфилдом в рамках 35-го тура чемпионата Англии. Во время стрижки Азар и Алсанави записали видео, которое появилось в социальной сети Instagram.

"Переход в Манчестер Юнайтед? Без шансов. Только Челси, детка", - говорит Азар во время разговора.

Напомним, в начале этого года полузащитник Эден Азар поклялся болельщику, что не покинет Челси.

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Теги: Эден Азар, Челси, чемпионат Англии по футболу, футбол
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