Звезда Челси заявил, что у Манчестер Юнайтед нет шансов подписать с ним контракт

Эден Азар не собирается уходить из Челси.

Звездный полузащитник Челси Эден Азар сообщил, что у Манчестер Юнайтед нет никакого шанса подписать с ним контракт.

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Бельгиец пришел к известному парикмахеру Ахмеду Алсанави, чтобы сделать новую прическу перед важным поединком с Хаддерсфилдом в рамках 35-го тура чемпионата Англии. Во время стрижки Азар и Алсанави записали видео, которое появилось в социальной сети Instagram.

"Переход в Манчестер Юнайтед? Без шансов. Только Челси, детка", - говорит Азар во время разговора.

Напомним, в начале этого года полузащитник Эден Азар поклялся болельщику, что не покинет Челси.

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