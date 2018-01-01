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Подготовка к новому сезону: МЮ согласовал первый летний трансфер

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Сергей Милинкович-Савич пополнит состав манкунианцев.
Сергей Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
Getty Images

В летнее трансферное окно Манчестер Юнайтед подпишет лидера Лацио Сергея Милинковича-Савича. Об этом сообщает The Sun.

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Руководство “красных дьяволов“ было вынуждено искать нового полузащитника в связи с тем, что Майкл Каррик повесит бутсы на гвоздь в конце сезона, а Маруан Феллайни, вероятно, покинет клуб. В подписании игрока Лацио был лично заинтересован главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью.

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По информации издания, трансфер обойдется английскому клубу в 80 миллионов фунтов (около 91 миллиона евро), и может стать вторым в списке самых дорогих приобретений “красных дьяволов“ после суммы, выплаченной Ювентусу за возращение Поля Погба в команду.

Ранее сообщалось, что наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью рассчитывает сохранить в команде двух защитников.

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Теги: Жозе Моуринью, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, Сергей Милинкович-Савич, Лацио, чемпионат Италии по футболу, футбол, трансфер
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