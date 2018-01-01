Форвард Челси согласовал с Ювентусом условия контракта - СМИ

Альваро Мората планирует вернуться в Италию.

Нападающий Челси Альваро Мората этим летом совершит камбэк в Ювентус. Об этом сообщает Calciomercato.

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По информации источника, 25-летний футболист уже согласовал условия личного контракта с туринцами и согласился на понижение зарплаты. При этом сделка может и не состояться - руководство “синих“ потратило на покупку форварда 66 миллионов евро и не собирается делать Ювентусу уступки.

В текущем сезоне Мората провел 29 матчей за Челси в чемпионате Англии, забил 11 голов и отдал 6 результативный передач.

Ранее сообщалось, что нападающий Челси Альваро Мората занимается йогой после тренировок.

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