Имя нового главного тренера Арсенала объявят до начала ЧМ-2018
Арсенал назначит нового тренера до старта чемпионата мира.
Лондонский Арсенал назовет имя нового главного тренера команды до начала чемпионата мира в России. Об этом сообщает BBC.
Основными кандидатами на должность называют Луиса Энрике, Массимилиано Аллегри (Ювентус) и Леонарду Жардима (Монако).
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Также в список возможных кандидатов входят два экс-игрока клуба - Патрик Виейра (Нью-Йорк Сити) и Микель Артета, который входит в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы в Манчестер Сити.
Напомним, руководство Арсенала ищет тренера с низкими финансовыми аппетитами.
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Так енто Гордону судьба стать каплуном? (кастрированным бараном). Он тестикулами клялся что в России ЧМ не состоится!!!