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Имя нового главного тренера Арсенала объявят до начала ЧМ-2018

Комментариев: 1
Арсенал назначит нового тренера до старта чемпионата мира.
Арсенал назначит нового тренера до начала ЧМ-2018
Арсенал назначит нового тренера до начала ЧМ-2018
Getty Images

Лондонский Арсенал назовет имя нового главного тренера команды до начала чемпионата мира в России. Об этом сообщает BBC.

Основными кандидатами на должность называют Луиса Энрике, Массимилиано Аллегри (Ювентус) и Леонарду Жардима (Монако).

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Также в список возможных кандидатов входят два экс-игрока клуба - Патрик Виейра (Нью-Йорк Сити) и Микель Артета, который входит в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы в Манчестер Сити.

Напомним, руководство Арсенала ищет тренера с низкими финансовыми аппетитами.

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Теги: Арсен Венгер, Луис Энрике, Массимилиано Аллегри, Леонарду Жардим, Арсенал, чемпионат Англии по футболу, футбол
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  08.05.2018, 12:28
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гость
до начала чемпионата мира в России.

Так енто Гордону судьба стать каплуном? (кастрированным бараном). Он тестикулами клялся что в России ЧМ не состоится!!!
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