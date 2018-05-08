Имя нового главного тренера Арсенала объявят до начала ЧМ-2018

Арсенал назначит нового тренера до старта чемпионата мира.

Арсенал назначит нового тренера до начала ЧМ-2018 Getty Images

Лондонский Арсенал назовет имя нового главного тренера команды до начала чемпионата мира в России. Об этом сообщает BBC.

Основными кандидатами на должность называют Луиса Энрике, Массимилиано Аллегри (Ювентус) и Леонарду Жардима (Монако).

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Также в список возможных кандидатов входят два экс-игрока клуба - Патрик Виейра (Нью-Йорк Сити) и Микель Артета, который входит в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы в Манчестер Сити.

Напомним, руководство Арсенала ищет тренера с низкими финансовыми аппетитами.

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