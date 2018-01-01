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Венгер: Я смогу покричать на нового тренера Арсенала с трибун

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Главный тренер Арсенала Арсен Венгер рассказал о главном преимуществе своего ухода из команды.
Арсен Венгер
Арсен Венгер
Getty Images

Главный тренер Арсенала Арсен Венгер пошутил по поводу своих будущих походов на матчи “канониров“ после ухода из команды.

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“Я с радостью приду на стадион и посижу на трибуне North Bank. А знаете, в чем главный плюс этого? Я смогу покричать на нового тренера Арсенала с трибун!

Я всегда стремился добиваться красивых побед. Когда вы работаете в большом клубе, вы обязаны дарить болельщикам особенные эмоции“, - приводит слова Венгера The Independent.

Напомним, после 22-х лет работы в Арсенале Арсен Венгер покидает должность главного тренера.

Во время прощания с командой и болельщиками француз подарил свой галстук семилетнему мальчику.

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Теги: Арсен Венгер, Арсенал, чемпионат Англии по футболу, футбол
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