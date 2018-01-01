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Легендарный тренер МЮ Фергюсон вышел из комы и пообщался с семьей

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Состояние сэра Алекса Фергюсона значительно улучшилось.
Сэр Алекс Фергюсон
Сэр Алекс Фергюсон
Getty Images

Бывший главный тренер Манчестер Юнайтед сэр Алекс Фергюсон, у которого случилось кровоизлияние в мозг, вышел из комы после перенесенной операции.

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По информации Daily Mail, в понедельник, 7 мая, шотландский специалист впервые после операции пришел в себя, а также смог сесть и немного пообщаться с родственниками и друзьями.

Легендарный тренер по-прежнему находится в отделении интенсивной терапии, однако его выход из комы позволил врачам дать более оптимистичный прогноз относительно дальнейшего восстановления.

Напомним, главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола пожелал скорейшего выздоровления сэру Алексу Фергюсону.

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Теги: Алекс Фергюсон, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, футбол, вне игры, болезнь, кома, операция
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