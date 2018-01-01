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Гюндоган воспользовался падением чемпионского кубка АПЛ и потроллил Зинченко

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Илкай Гюндоган пошутил по поводу скинутого трофея.
Александр Зинченко с чемпионским кубком АПЛ
Александр Зинченко с чемпионским кубком АПЛ
Getty Images

Во время награждения Манчестер Сити украинский полузащитник "горожан" Александр Зинченко уронил чемпионский кубок АПЛ. Этой ситуацией воспользовался его партнер по команде Илкай Гюндоган и пошутил над другом.

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"Кто-нибудь знает место, где можно починить трофей? Я спрашиваю для друга", - написал Гюндоган на своей страничке в Twitter и прикрепил фото с падением кубка.

Ранее сообщалось, что игроки Манчестер Сити постоянно подкалывают своего партнера по команде Бернарду Силву.

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Теги: Александр Зинченко, Илкай Гюндоган, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, футбол, вне игры, шутка
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