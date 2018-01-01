Гюндоган воспользовался падением чемпионского кубка АПЛ и потроллил Зинченко
Илкай Гюндоган пошутил по поводу скинутого трофея.
Во время награждения Манчестер Сити украинский полузащитник "горожан" Александр Зинченко уронил чемпионский кубок АПЛ. Этой ситуацией воспользовался его партнер по команде Илкай Гюндоган и пошутил над другом.
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"Кто-нибудь знает место, где можно починить трофей? Я спрашиваю для друга", - написал Гюндоган на своей страничке в Twitter и прикрепил фото с падением кубка.
Does anyone knows a place that repairs trophies? Asking for a friend. 🙈😂#Mancity #champions @ManCity pic.twitter.com/CyVQ0GmJ4A— Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) 6 мая 2018 г.
Ранее сообщалось, что игроки Манчестер Сити постоянно подкалывают своего партнера по команде Бернарду Силву.
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