Гюндоган воспользовался падением чемпионского кубка АПЛ и потроллил Зинченко

Во время награждения Манчестер Сити украинский полузащитник "горожан" Александр Зинченко уронил чемпионский кубок АПЛ. Этой ситуацией воспользовался его партнер по команде Илкай Гюндоган и пошутил над другом.

"Кто-нибудь знает место, где можно починить трофей? Я спрашиваю для друга", - написал Гюндоган на своей страничке в Twitter и прикрепил фото с падением кубка.

Does anyone knows a place that repairs trophies? Asking for a friend. 🙈😂#Mancity #champions @ManCity pic.twitter.com/CyVQ0GmJ4A