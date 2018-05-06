Зинченко уронил чемпионский кубок АПЛ во время награждения

Александр Зинченко и его партнеры по команде бурно праздновали чемпионство.

В воскресенье, 6 мая, Манчестер Сити получил чемпионские медали и кубок АПЛ после матча 37-го тура чемпионата Англии с Хаддерсфилдом (0:0).

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Кубок поставили на специальный помост, а игроки обступили капитана “горожан“ Венсана Компани. Наш соотечественник Александр Зинченко во время этого бурного веселья случайно скинул трофей.

Трофей упал на газон, однако этот инцидент не помешал команде продолжить веселье.

Кубок приземлился на газон Getty Images

Ранее сообщалось, что игрок Манчестер Сити Александр Зинченко встретился с украинской диаспорой в Манчестере.

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