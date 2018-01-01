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Венгер во время прощания с Арсеналом подарил семилетнему фанату свой галстук

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Арсен Венгер попрощался с Арсеналом и сделал памятный подарок юному поклоннику команды.
Арсен Венгер подарил свой галстук семилетнему фанату
Арсен Венгер подарил свой галстук семилетнему фанату
Getty Images

Арсенал разгромил Бернли со счетом 5:0 в матче 37-го тура чемпионата Англии. Этот поединок стал последним для Арсена Венгера в качестве главного тренера “канониров“.

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После встречи, во время прощального круга почета, Венгер заметил мальчика, который держал плакат: “Арсен, пожалуйста, могу я получить Ваш галстук?“. Этим ребенком был семилетний поклонник Арсенала Люка Якурти.

Французский специалист не смог отказать ребенку в просьбе и подарил ему на память галстук.

Ранее сообщалось, что легендарный тренер Манчестер Юнайтед сэр Алекс Фергюсон сделал памятный подарок Арсену Венгеру.

Напомним, у Алекса Фергюсона случилось кровоизлияние в мозг и его прооперировали. Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола высказал слова поддержки именитому шотландцу и его семье.

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Теги: Арсен Венгер, Арсенал, чемпионат Англии по футболу, футбол, фанаты, подарок
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