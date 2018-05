Венгер во время прощания с Арсеналом подарил семилетнему фанату свой галстук

Арсенал разгромил Бернли со счетом 5:0 в матче 37-го тура чемпионата Англии. Этот поединок стал последним для Арсена Венгера в качестве главного тренера “канониров“.

Читай также: Официально: Арсен Венгер покинет пост главного тренера Арсенала

После встречи, во время прощального круга почета, Венгер заметил мальчика, который держал плакат: “Арсен, пожалуйста, могу я получить Ваш галстук?“. Этим ребенком был семилетний поклонник Арсенала Люка Якурти.

Французский специалист не смог отказать ребенку в просьбе и подарил ему на память галстук.

Wenger gives his tie to a young boy holding up a sign which says ‘Arsène, please can I have your tie?’ pic.twitter.com/QaMqJmCJ2e