Венгер во время прощания с Арсеналом подарил семилетнему фанату свой галстук
Арсенал разгромил Бернли со счетом 5:0 в матче 37-го тура чемпионата Англии. Этот поединок стал последним для Арсена Венгера в качестве главного тренера “канониров“.
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После встречи, во время прощального круга почета, Венгер заметил мальчика, который держал плакат: “Арсен, пожалуйста, могу я получить Ваш галстук?“. Этим ребенком был семилетний поклонник Арсенала Люка Якурти.
It worked!#MerciArsene pic.twitter.com/a7XsqGsLpt— Standard Sport (@standardsport) 6 мая 2018 г.
Французский специалист не смог отказать ребенку в просьбе и подарил ему на память галстук.
Wenger gives his tie to a young boy holding up a sign which says ‘Arsène, please can I have your tie?’ pic.twitter.com/QaMqJmCJ2e— Chris Wheatley (@ChrisWheatley_) 6 мая 2018 г.
Ранее сообщалось, что легендарный тренер Манчестер Юнайтед сэр Алекс Фергюсон сделал памятный подарок Арсену Венгеру.
Напомним, у Алекса Фергюсона случилось кровоизлияние в мозг и его прооперировали. Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола высказал слова поддержки именитому шотландцу и его семье.
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