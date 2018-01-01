Гвардиола: Надеюсь, Фергюсон скоро поправится

Наставник Манчестер Сити переживает за состояние здоровья легендарного тренера МЮ сэра Алекса Фергюсона.

В субботу, 5 мая, у именитого экс-тренера Манчестер Юнайтед сэра Алекса Фергюсона произошло кровоизлияние в мозг и ему сделали операцию. Сейчас Фергюсон находится в отделении интенсивной терапии. Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал случившееся с 76-летним шотландцем.

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“Это невероятно грустная новость. Все мы постоянно об этом думаем. Поправляйтесь, сэр Алекс! Его семья держится хорошо, и он тоже держится. Надеюсь, Фергюсон скоро поправится. Это важно для все нах, и для семьи Манчестер Юнайтед, для которой он является главным человеком.

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Я рад, что мне посчастливилось поужинать с ним две недели назад. Среди болельщиков Манчестер Сити вы не найдете ни одного, кто не желал бы добра и выздоровления этому восхитительному человеку“, - приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

Ранее сообщалось, что легендарный наставник Манчестер Юнайтед сэр Алекс Фергюсон подарил памятный кубок наставнику Арсенала Арсену Венгеру, который после 22-х лет работы покидает лондонский клуб.

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