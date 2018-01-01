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Джеррард хочет привести в Рейнджерс нападающего Ливерпуля

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Легенда Ливерпуля сообщил руководству шотландского клуба, что хочет видеть в команде Доминика Соланке.
Доминик Соланке
Доминик Соланке
Getty Images

Легендарный экс-капитан Ливерпуля Стивен Джеррард, который сейчас работает с молодежной командой “красных“, в следующем сезоне возглавит шотландский клуб Рейнджерс.

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Как сообщает The Sun, Джеррард предоставил руководству клуба список игроков, которых он хотел бы видеть в команде. Среди них оказался и нападающий Ливерпуля Доминик Соланке. Англичанин провел 20 матчей в чемпионате Англии и отметился 1 результативной передачей.

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Кроме того, Джеррард не против привлечь в команду бывшего защитника Зенита и Ливерпуля Мартина Шкртела, который сейчас выступает за турецкий Фенербахче.

Ранее сообщалось, что Стивен Джеррард сыграл в футбол вслепую.

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Теги: Стивен Джеррард, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, Рейнджерс, чемпионат Шотландии по футболу, футбол
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