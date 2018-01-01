Джеррард хочет привести в Рейнджерс нападающего Ливерпуля

Легенда Ливерпуля сообщил руководству шотландского клуба, что хочет видеть в команде Доминика Соланке.

Легендарный экс-капитан Ливерпуля Стивен Джеррард, который сейчас работает с молодежной командой “красных“, в следующем сезоне возглавит шотландский клуб Рейнджерс.

Читай также: Журналисты подсмотрели, как Джеррард праздновал голы Салаха в ворота Ромы

Как сообщает The Sun, Джеррард предоставил руководству клуба список игроков, которых он хотел бы видеть в команде. Среди них оказался и нападающий Ливерпуля Доминик Соланке. Англичанин провел 20 матчей в чемпионате Англии и отметился 1 результативной передачей.

Читай также: Реал готов отдать Ливерпулю двух звездных игроков за Салаха - СМИ

Кроме того, Джеррард не против привлечь в команду бывшего защитника Зенита и Ливерпуля Мартина Шкртела, который сейчас выступает за турецкий Фенербахче.

Ранее сообщалось, что Стивен Джеррард сыграл в футбол вслепую.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.