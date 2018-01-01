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Тоттенхэм планирует потратить 30 миллионов на защитника Саутгемптона

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Руководство лондонского клуба хочет получить Райана Бертрана.
Райан Бертран
Райан Бертран
Getty Images

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино хочет, чтобы к команде присоединился защитник Саутгемптона Райан Бертранд.

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“Шпоры“ считают, что Бертранд сможет идеально заменить Дэнни Роуза, который, скорее всего, покинет лондонский клуб. Как сообщает Daily Star, Тоттенхэм готов заплатить за 28-летнего защитника 30 миллионов фунтов (около 34 миллионов евро), что в три раза больше суммы, потраченной “святыми“ на трансфер Бертранда из Челси.

В текущем сезоне защитник провел 32 матча в АПЛ, в которых отдал 5 результативных передач.

Напомним, в летнее трансферное окно Тоттенхэм планирует выручить 200 миллионов евро с продажи некоторых футболистов.

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Теги: Маурисио Почеттино, Тоттенхэм, Саутгемптон, чемпионат Англии по футболу, футбол
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