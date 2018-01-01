Тоттенхэм планирует потратить 30 миллионов на защитника Саутгемптона

Руководство лондонского клуба хочет получить Райана Бертрана.

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино хочет, чтобы к команде присоединился защитник Саутгемптона Райан Бертранд.

Читай также: Тренер Тоттенхэма: Можно быть невероятным тренером, но деньги имеют значение

“Шпоры“ считают, что Бертранд сможет идеально заменить Дэнни Роуза, который, скорее всего, покинет лондонский клуб. Как сообщает Daily Star, Тоттенхэм готов заплатить за 28-летнего защитника 30 миллионов фунтов (около 34 миллионов евро), что в три раза больше суммы, потраченной “святыми“ на трансфер Бертранда из Челси.

В текущем сезоне защитник провел 32 матча в АПЛ, в которых отдал 5 результативных передач.

Напомним, в летнее трансферное окно Тоттенхэм планирует выручить 200 миллионов евро с продажи некоторых футболистов.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.