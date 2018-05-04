Саутгемптон получит 10 миллионов, если Ливерпуль выиграет ЛЧ

Саутгемптон может получить крупную сумму денег от Ливерпуля.

Ливерпуль заплатит 10 миллионов Саутгемптону в случае победы в ЛЧ Getty Images

Английский Саутгемптон может получить 10 миллионов фунтов (около 11,3 миллионов евро) от Ливерпуля, если в финале Лиги чемпионов “красные“ обыграют Реал.

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Как сообщает The Sun, в составе Ливерпуля выступают пять экс-игроков Саутгемптона - Вирджил ван Дейк, Деян Ловрен, Натаниэль Клайн, Адам Лаллана и Садьо Мане. По условиям контракта “святые“ получают бонусы в случае победы мерсисайдцев в ЛЧ.

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Отмечается, что Ливерпуль заработал 69 миллионов фунтов (около 78 миллионов евро), выйдя в финал еврокубкового турнира. В случае победы “красные“ заработают еще 4 миллиона фунтов (около 4,5 миллионов евро) и бонусы от спонсоров. Футболисты в случае победы над Реалом также получат премию в размере 750 тысяч фунтов (около 850 тысяч евро) каждый.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль получит чемпионский бонус от Манчестер Сити в размере 1 миллион фунтов (около 1,2 миллиона евро) за трансфер Рахима Стерлинга.

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