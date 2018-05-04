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Моуринью назвал имя лучшего игрока, с которым он работал за время тренерской карьеры

Комментариев: 1
Жозе Моуринью сообщил имя лучшего футболиста, с которым ему когда-либо приходилось работать.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью снялся в документальном фильме об английском футболисте и тренере сэре Бобби Робсоне.

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В одном из эпизодов фильма португальский специалист назвал имя лучшего футболиста, с которым ему приходилось сталкиваться за все время своей тренерской карьеры.

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“Бразильский футболист Роналдо - лучший. Я никогда не встречал никого похожего на него. А сезон 1996/97 стал лучшим годом в карьере Роналдо. Безусловно, он - лучший футболист, с которым я когда-либо работал, без сомнений“, - приводит цитату Моуринью из фильма AS.

Жозе Моуринью работал в тренерском штабе Барселоны с 1996 по 2000 год и в сезоне 1996/97 работал с Роналдо.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью уважает Арсена Венгера и считает, что они могут стать друзьями.

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Теги: Жозе Моуринью, Роналдо, футбол
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Комментариев (1)
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Solicitor    04.05.2018, 13:47
Оценка:  0
Solicitor
Жаль с Месси не пересеклись нигде. Тогда бы ответ был бы другим явно)
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