Моуринью назвал имя лучшего игрока, с которым он работал за время тренерской карьеры

Жозе Моуринью сообщил имя лучшего футболиста, с которым ему когда-либо приходилось работать.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью снялся в документальном фильме об английском футболисте и тренере сэре Бобби Робсоне.

Читай также: Роналдо предложил помочь Реалу улучшить игру

В одном из эпизодов фильма португальский специалист назвал имя лучшего футболиста, с которым ему приходилось сталкиваться за все время своей тренерской карьеры.

Читай также: Ибрагимович в Америке встретился с легендарным бразильским футболистом

“Бразильский футболист Роналдо - лучший. Я никогда не встречал никого похожего на него. А сезон 1996/97 стал лучшим годом в карьере Роналдо. Безусловно, он - лучший футболист, с которым я когда-либо работал, без сомнений“, - приводит цитату Моуринью из фильма AS.

Жозе Моуринью работал в тренерском штабе Барселоны с 1996 по 2000 год и в сезоне 1996/97 работал с Роналдо.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью уважает Арсена Венгера и считает, что они могут стать друзьями.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.