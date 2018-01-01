Моуринью рассчитывает сохранить в команде двух защитников
Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью заявил, что он видит Дейли Блинда и Маттео Дармиана в команде несмотря на то, что в текущем сезоне они редко выходили на поле.
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“Когда игрок хочет уйти, а клубу поступает хорошее предложение, то мы его изучаем. Клуб делает все для того, чтобы игроки были счастливы. Если счастье для них - уйти, то посмотрим, что случится. Но я уверяю, что Блинд и Дармиан входят в мои планы. Я не хочу их продавать, они нужны мне в команде“, - приводит слова Моуринью Sky Sports.
Оба защитника в текущем сезоне приняли участие в 6 матчах АПЛ, при этом лишь трижды выходили в стартовом составе.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед нашел замену защитнику Люку Шоу.
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