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Моуринью рассчитывает сохранить в команде двух защитников

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Наставник Манчестер Юнайтед рассчитывает на Дейли Блинда и Маттео Дармиана в следующем сезоне.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью заявил, что он видит Дейли Блинда и Маттео Дармиана в команде несмотря на то, что в текущем сезоне они редко выходили на поле.

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“Когда игрок хочет уйти, а клубу поступает хорошее предложение, то мы его изучаем. Клуб делает все для того, чтобы игроки были счастливы. Если счастье для них - уйти, то посмотрим, что случится. Но я уверяю, что Блинд и Дармиан входят в мои планы. Я не хочу их продавать, они нужны мне в команде“, - приводит слова Моуринью Sky Sports.

Оба защитника в текущем сезоне приняли участие в 6 матчах АПЛ, при этом лишь трижды выходили в стартовом составе.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед нашел замену защитнику Люку Шоу.

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Теги: Жозе Моуринью, Дейли Блинд, Маттео Дармиан, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, футбол
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