Слепой вызов: Экс-капитаны Ливерпуля и Эвертона сыграли в футбол вслепую

Стивен Джеррард и Леон Осман с повязками на глазах сыграли в команде со слабовидящими людьми.

Легенда Ливерпуля Стивен Джеррард и звезда Эвертона Леон Осман приняли необычный вызов и сыграли в футбол вслепую.

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Как сообщает Daily Mail, экс-футболисты сыграли в футбол со слабовидящими людьми. Джеррард и Эвертон приняли вызов и надели на глаза специальные повязки, которые лишали их зрения и ставили в равные условия со слепыми футболистами.

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Звездных игроков вначале обучили правилам игры вслепую, потом они сыграли друг против друга, чтобы прочувствовать, как играть без зрения и что делать на поле. Игроки приняли участие в легких односторонних играх.

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“Я испытаю огромное уважение и восхищаюсь слепыми игроками, которые развивают свой талант несмотря на все сложности“, - сказал Джеррард.

Леон Осман и Стивен Джеррард сыграли матч вслепую dailymail.co.uk/

“Приятно видеть, что два клуба собрались вместе ради людей с ограниченными возможностями и сделали что-то хорошее для них“, - добавил Осман.

Ранее сообщалось, что экс-игрок Ливерпуля Стивен Джеррард может возглавить клуб из Шотландии.

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