Манчестер Юнайтед нашел замену Люку Шоу

Руководство манкунианского клуба хочет подписать Алекса Сандро.

Левый защитник Манчестер Юнайтед Люк Шоу в конце сезона может покинуть команду.

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Главным кандидатом на замену Шоу руководство клуба считает игрока Ювентуса Алекса Сандро. Как сообщает Manchester Evening News, англичане попытаются подписать футболиста в летнее трансферное окно.

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Отмечается, что туринский клуб не против продать Сандро за минимум 60 миллионов евро. В сделку может быть включен Маттео Дармиан, который интересен “старой синьоре“ и которого “красные дьяволы“ хотят продать.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед поборется с Тоттенхэмом за 17-летнего игрока из Чемпионшипа.

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