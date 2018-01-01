Легендарный игрок Челси готов начать тренерскую карьеру

Фрэнк Лэмпард ждет предложения, чтобы приступить к работе.

Легендарный полузащитник Челси Фрэнк Лэмпард готов приступить к тренерской работе и ждет предложений от клубов. Сейчас англичанин завершает тренерские курсы, работая с молодежной командой “синих“.

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“Сейчас я занят тем, чтобы получить тренерскую лицензию. В этом году я очень много времени провожу в Челси и набираюсь опыта. Я уже владею лицензией категории A, и если получу отличное предложение, то готов его изучить и, возможно, принять.

Хочется показать, что я могу помочь футболистам развиваться“, - приводит слова Лэмпарда Sky Sports.

Ранее сообщалось, что экс-игрок Челси Фрэнк Лэмпард может войти в тренерский штаб лондонского клуба после отставки Антонио Конте.

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