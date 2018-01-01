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Конте отказывается покидать пост главного тренера Челси - Mirror

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Наставник Челси хочет сохранить свою работу.
Антонио Конте
Антонио Конте
Getty Images

Главный тренер Челси Антонио Конте не хочет уходить со своей должности. Специалист уже сообщил руководству клуба, что не уйдет в отставку, сообщает Mirror.

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Таким образом, лондонскому клубу придется платить огромную сумму компенсации, если они разорвут контракт в одностороннем порядке. Издание отмечает, что у Конте нет предложений от других клубов или сборных, из-за чего он хочет остаться в Челси.

По итогам 35-ти туров чемпионата Англии Челси находится на 5-м месте в турнирной таблице, имея в своем активе 66 очков.

Ранее сообщалось, что владелец Челси Роман Абрамович может пригласить в команду молодого перспективного тренера.

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Теги: Антонио Конте, Челси, чемпионат Англии по футболу, футбол
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