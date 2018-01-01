Конте отказывается покидать пост главного тренера Челси - Mirror
Главный тренер Челси Антонио Конте не хочет уходить со своей должности. Специалист уже сообщил руководству клуба, что не уйдет в отставку, сообщает Mirror.
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Таким образом, лондонскому клубу придется платить огромную сумму компенсации, если они разорвут контракт в одностороннем порядке. Издание отмечает, что у Конте нет предложений от других клубов или сборных, из-за чего он хочет остаться в Челси.
По итогам 35-ти туров чемпионата Англии Челси находится на 5-м месте в турнирной таблице, имея в своем активе 66 очков.
Ранее сообщалось, что владелец Челси Роман Абрамович может пригласить в команду молодого перспективного тренера.
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