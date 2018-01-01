Игрок МЮ жестко ответил легендарному игроку Ливерпуля

Маруан Феллайни недоволен словами Джейми Каррагера.

Экс-игрок Ливерпуля Джейми Каррагер в своей колонке написал, что надеется больше не увидеть полузащитника Манчестер Юнайтед Маруана Феллайни в АПЛ. Бельгиец жестко отреагировал на критику легендарного футболиста.

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“Как кто-то вроде Джейми Каррагера осмеливается задавать мне вопросы? Этот парень плюнул в молодую девушку прямо из своей машины. Знаете, все эти критики помогают совершенствовать себя. Ты начинаешь больше работать, чтобы доказать, насколько эти критики ошибаются“, - приводит слова Феллайни Sport Witness.

Напомним, легендарный игрок Ливерпуля Джейми Каррагер плюнул в дочь фаната Манчестер Юнайтед.

Отмечалось, что за этот поступок Каррагера отстранили от работы экспертом в Sky Sports.

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